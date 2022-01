Wieder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in MV erwartet

Rostock/Schwerin. In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns werden am heutigen Abend wieder Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen erwartet. Angemeldet sind Veranstaltungen laut Polizei etwa in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg oder Greifswald. In Rostock und Schwerin wollen sich gleichzeitig Gegendemonstranten versammeln. Sie wollen damit ein Gegengewicht zu der zunehmenden Beteiligung von Rechtsextremisten bilden, die zuletzt beobachtet wurde. Am vergangenen Montag hatten sich den Angaben zufolge im Nordosten rund 12.000 Menschen an den Kundgebungen gegen die Beschränkungen beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-646804/2

