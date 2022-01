Inzidenz steigt auf 420: Corona-Ampelwarnstufe Rot

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern weiter gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 420,0 an, am Freitag lag der Wert noch bei 389,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag mitteilte. Am Samstag waren 655 und am Sonntag 392 Neuinfektionen hinzugekommen.

Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100.000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - sank auf 8,9 und damit wieder unter die kritische 9,0-Marke. Diese Marke ist maßgeblich dafür, dass die Corona-Ampelstufe auf rot springt. Da am Samstag der Schwellenwert den dritten Tag in Folge über 9 gelegen hatte, wird das im gesamten Land Auswirkungen haben. Clubs, Discos, Kinos, Schwimm- und Spaßbäder und Innenbereiche von Zoos und botanischen Gärten müssen von Montag an schließen.

Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) der Deutschen Presse-Agentur sagte, könne das Absinken unter die 9,0-Marke am Sonntag nicht dazu führen, die vorgesehenen Beschränkungen auszusetzen. Ein Grund dafür sei unter anderem, dass spätestens am Dienstag, wenn die Testroutine und Auswertung nach dem Wochenende einsetze, der Wert voraussichtlich wieder stark steigen werde. Erst wenn der Wert fünf Tage unter die Marke 9 rutscht, werden die Beschränkungen wieder aufgehoben.

Den Angaben zufolge befanden sich am Sonntag 317 Covid-Patienten in Kliniken. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen sank auf 88. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorbenen Menschen wurde unverändert mit 1515 angegeben.

