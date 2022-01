Regelstudienzeit wird in MV coronabedingt erneut verlängert

Schwerin. Die individuelle Regelstudienzeit wird in Mecklenburg-Vorpommern wegen der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auch für das Wintersemester 2021/22 um ein Semester verlängert. Das kündigte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) nach Gesprächen mit den Hochschulleitungen des Landes an, wie ihr Ministerium am Samstag in Schwerin mitteilte. Eine entsprechende Verordnung werde in Kürze erlassen.

"Die Hochschulen sind im Herbst optimistisch mit Präsenzunterricht in das Wintersemester gestartet. Leider hat sich das Pandemiegeschehen so entwickelt, dass es nun doch zu erheblichen pandemiebedingten Einschränkungen während des laufenden Semesters gekommen ist und bereits seit einiger Zeit wieder vermehrt digitale Lehre in Distanz stattfinden muss", sagte die Ministerin.

Für viele Studierende werde sich eine längere Studienzeit nicht vermeiden lassen, sagte sie. "Wir wollen ihnen mit der Verlängerung der Regelstudienzeit mehr Planungssicherheit geben."

© dpa-infocom, dpa:220108-99-634728/2

