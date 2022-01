Brände Brand in Stralsund mit zwei Verletzten

Stralsund. Bei einem Brand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Stralsund am Freitagabend sind zwei Menschen verletzt worden. Der Schuppen auf dem Grundstück fing aus bisher ungeklärten Gründen Feuer, das sich auf das Einfamilienhaus und den Schuppen des Nachbarhauses ausbreitete, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner verletzte sich beim Übersteigen eines Maschendrahtzaunes an beiden Händen, als er die Nachbarn warnen wollte. Ein anderer Mann erlitt leichte Brandverletzungen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, neben den beiden Schuppen und dem Wohnhaus wurden zwei Fassaden umliegender Häuser beschädigt, der Gesamtschaden wurde auf rund 120 000 Euro geschätzt.

