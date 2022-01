Inzidenz steigt auf 389,4 - Mehr als 1000 neue Fälle

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern erneut gestiegen. Nach 1053 gemeldeten Infektionsnachweisen betrug der Wert 389,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Am Donnerstag war die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 367,3 angegeben worden. Vor einer Woche hatte der Wert bei 261,9 gelegen. Am letzten Tag des alten Jahres waren 640 Infektionsnachweise registriert worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist aber darauf hin, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben könnten.

Den Angaben zufolge befanden sich am Freitag 331 Covid-Patienten in Kliniken - 5 mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen sank um einen. Damit waren 90 der 100 im Land für solche Fälle vorgesehenen Betten belegt. Es wurden 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet, womit die Gesamtzahl im Land auf 1515 stieg.

Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100.000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - stieg weiter auf 9,8. Damit wurde der für weitere Corona-Schutzmaßnahmen maßgebliche Schwellenwert von 9,0 den zweiten Tag in Folge überschritten. Landesweit treten Verschärfungen in Kraft, wenn die Ampel drei Tage auf Rot steht.

Bislang gelten in Schwerin und den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim noch Lockerungen, weil diese Regionen ein geringeres Corona-Geschehen als die anderen Regionen haben. Dort haben etwa Museen und Kinos geöffnet, im Rest des Landes nicht.

72,4 Prozent der Menschen im Nordosten sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens einmal geimpft. Über eine Grundimmunisierung nach zwei Impfungen verfügen 70,3 Prozent. 38,5 Prozent der Bevölkerung haben demnach auch eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mit diesen Werten liegt der Nordosten unter dem Bundesdurchschnitt.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-628863/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern