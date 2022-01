Müritz-Hafen: Diebe brechen Boote auf und stehlen Technik

Buchholz. Unbekannte haben mehrere Hausboote an der Mecklenburgischen Seenplatte aufgebrochen und technische Geräte und Steuerteile gestohlen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Freitag sagte, ereignete sich der Vorfall im Sport- und Hausboothafen Buchholz bei Röbel im Süden der Müritz. Als Tatzeit komme Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in Betracht. Die Boote gehören einem Charterunternehmen, das dort sein Winterlager hat.

Nach ersten Untersuchungen sind drei Hausboote betroffen. Der gesamte Schaden durch Aufbruch und Diebstahl sei noch unklar. Die Wasserschutzpolizei rate Bootsbesitzern, wie auch den Besitzern von Bootsschuppen, wertvolle Ausrüstungsgegenstände oder Unterhaltungselektronik über Winter auszubauen und mit nach Hause zu nehmen.

