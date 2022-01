Schwesig besorgt über Zukunft der MV Werften

Schwerin. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), zeigt sich besorgt angesichts der unklaren Lage bei den MV Werften. Die Lage sei extrem kritisch, sagte Schwesig während einer Pressekonferenz am Donnerstag in Schwerin. Das Kreuzfahrtgeschäft und damit Genting Honkong, der Eigentümer der MV Werften, waren im Zuge der Corona-Pandemie unter Druck geraten.

"Bund und Land haben trotzdem zugesagt, weiter zu helfen", so die SPD-Politikerin. Wichtig sei jedoch, dass auch der Eigentümer zur Rettung beitrage. Diesen Beitrag sei das Unternehmen bisher schuldig geblieben. Die Gespräche werden laut Schwesig aber weiter geführt.

Am Freitag stehen der Gewerkschaft IG Metall zufolge die Lohnzahlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Mit Spannung werde erwartet, ob sie ihr Geld erhalten. Am Montag will die Gewerkschaft ihre Mitglieder im Rahmen einer Mitgliederversammlung auf den neuesten Stand bringen.

Nach den Beratungen im Finanzausschuss des Landtages in Schwerin am Mittwoch hatte sich die Opposition pessimistisch gezeigt. Im Anschluss an die Ausführungen von Finanzminister Heiko Geue (SPD) sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Marc Reinhardt: "Demnach scheint der Genting-Konzern finanziell stark angeschlagen, gleichzeitig scheint die Bereitschaft bei Land und Bund zu sinken, der Werft mit Bürgschaften oder Darlehen zur Seite zu stehen."

Genting Hongkong versucht seit der vorigen Woche, vor Gericht die sofortige Auszahlung eines Landeskredits in Höhe von 78 Millionen Euro zu erzwingen. Das Land knüpft die Auszahlung des im Juni 2021 vereinbarten Kredits unter anderem an die Bedingung, dass sich das Unternehmen mit dem Bund über die Fortführung der Werften verständigt. Dann würde auch der Bund noch 300 Millionen auszahlen. Eine Einigung beider Seiten ist bislang nicht vermeldet worden.

