Schwesig drängt auf bundesweit einheitliche Corona-Regeln

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage ihre Forderung nach bundesweit einheitlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekräftigt. Die Entwicklung im Norden zeige, wohin unterschiedliche Vorgaben führten, sagte sie am Donnerstag nach einer Sondersitzung ihres Kabinetts in Schwerin.

So habe Mecklenburg-Vorpommern für Gaststättenbesuche die 2G-plus-Regelung eingeführt und frühzeitig Diskotheken und Clubs geschlossen. "Wir sehen jetzt, wie wichtig dieser Schutz ist. Wir sehen gerade in unserem Nachbarland Schleswig-Holstein, dass es eben doch gefährlich ist, wenn Diskotheken auf bleiben." Diese hätten sich dort als Infektionsorte erwiesen.

Besucher - auch aus dem benachbarten Mecklenburg-Vorpommern - hätten sich mit Corona angesteckt oder müssten als Kontaktpersonen in Quarantäne, erinnerte die Regierungschefin. Mit einheitlichen Regelungen lasse sich die Mobilität einschränken und damit auch die Gefahr der Virusübertragung reduzieren.

Zudem sprach sich Schwesig angesichts der sprunghaft ansteigenden Infektionen mit der Corona-Variante Omikron dafür aus, Reha-Maßnahmen für die kommenden Wochen einzuschränken, um in Reha-Kliniken notfalls Corona-Patienten unterbringen und behandeln zu können. In Mecklenburg-Vorpommern stehen dafür bereits mehrere solcher Einrichtungen zur Verfügung. Auch wenn es Anhaltspunkte dafür gebe, dass die neue Variante zu weniger schweren Krankheitsverläufen führe, so werde mit der zunehmenden Zahl von Infizierten auch die Zahl der Klinikeinweisungen steigen, prophezeite Schwesig.

Zudem bestehe die Gefahr, dass sich auch das Krankenhauspersonal häufiger infiziere. Darauf müssten sich die Einrichtungen mit Notfallplänen einstellen. Vor allem auf den Intensivstationen seien die Mitarbeiter seit nun schon zwei Jahren extrem gefordert, stellte die SPD-Politikerin fest. "Wir können die Kräfte nicht überreizen."

© dpa-infocom, dpa:220106-99-614407/3

