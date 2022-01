Diebe mit Riesenladung Schokolade in Neustrelitz gefasst

Neustrelitz. Ein Ladendetektiv hat dafür gesorgt, dass ein größerer Schokoladendiebstahl von Berlinern an einem Markt an der Mecklenburgischen Seenplatte aufgeflogen ist. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, sah der Mann wie ein Kunde am Mittwoch in Neustrelitz auf einmal 70 Tafeln Schokolade in einem Rucksack verstaute und an der Kasse des Geschäftes vorbei ging, ohne zu bezahlen. Der 45-Jährige wurde gestoppt.

Nach dem Fund des Diebesgutes bei ihm fanden Polizisten im Umfeld des Marktes zwei wartende Bekannte des Mannes in einem Auto, in dem mehrere hundert Tafeln solcher Naschereien im Wert von mehr als 1100 Euro lagen.

Dafür konnten die Männer keine Nachweise vorlegen, so dass der Verdacht besteht, dass diese Schokoladen vermutlich auf ähnliche Weise in Märkten "besorgt" worden war. Die Polizei beschlagnahmte sämtliche Schokoladentafeln im Gesamtwert von etwa 1400 Euro und nahm die Personalien der Männer auf, die dann aber ohne Beute wieder gehen konnten.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-614209/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern