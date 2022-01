Unbekannte öffnen und stehlen mehrere Briefkästen

Bitterfeld-Wolfen. Auf ganze Briefkästen oder deren Inhalte haben es Kriminelle kurz vor Weihnachten in Bitterfeld-Wolfen abgesehen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden am 22. und 23. Dezember des Vorjahres im Ortsteil Bitterfeld zwei Briefkästen aufgebrochen und weitere zwei gestohlen. Es könne nicht beziffert werden, wie viele Postsendungen dabei abhandengekommen sind, hieß es. Die Vorfälle waren den Angaben zufolge erst am Mittwoch - also zwei Wochen nach den Taten - bei der Polizei angezeigt worden.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-613909/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern