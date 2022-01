Corona-Pandemie: Wenig Hausbesuchen von Sternsingern

Sternsinger sind am Dreikönigstag nach einem Gottesdienst auf dem Weg in einen Nachbarort, um dort Spenden zu sammeln.

In früheren Jahren klopften im Erzbistum Hamburg bei der Sternsinger-Aktion Caspar, Melchior und Balthasar an die Haustüren. Doch in Corona-Zeiten sind nach Angaben der Verantwortlichen vielerorts Alternativen gefragt.