Prozess gegen Kokain-Bande: Angeklagte gegen Kaution frei

Neubrandenburg. Das Landgericht Neubrandenburg hat drei Angeklagte, die sich wegen bandenmäßigen Drogenhandels verantworten müssen, auf freien Fuß gesetzt. Die Haftbefehle gegen die Männer wurden gegen Kautionen außer Vollzug gesetzt, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Die mutmaßlichen Drogenhändler saßen seit mehr als 13 Monaten in U-Haft. Zudem sei unklar, wie lange das Verfahren noch dauern wird. Damit folgte die Kammer den Anträgen der Verteidiger, die dafür auch Geldauflagen angeboten hatten. (Az.: 23 KLs 7/21).

Die Kautionen reichten von 5000 Euro bei einem Mann aus Schwerin, der als Drogenkurier gearbeitet haben soll, über 50.000 Euro bei einem Angeklagten aus Stavenhagen bis hin zu 100.000 Euro beim 59-jährigen Hauptangeklagten. Die Männer mussten Ausweise und Reisepässe abgeben und sich regelmäßig melden.

Der Gruppe von vier Angeklagten, von denen einer schon auf freiem Fuß war, wird bandenmäßiger Rauschgifthandel in größerem Stil vorgeworfen. Sie sollen sich dafür im Jahr 2020 häufig Kokain und andere Drogen aus den Niederlanden besorgt haben. Laut Anklage geht es um elf Fälle mit etwa 7,7 Kilogramm Kokain, wovon 2 Kilo im November 2020 in einem präparierten Wagen beschlagnahmt wurden. Der Fall steht im Zusammenhang mit einer Datenabfangaktion französischer Ermittler, den Encrochat-Daten. Die Kryptierungs-Software Encrochat wurde von der organisierten Kriminalität zur Abwicklung illegaler Geschäfte genutzt.

Der Dienst galt wegen seiner aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken. Der niederländischen und französischen Polizei gelang es aber 2020 die Software zu entschlüsseln und Millionen geheimer Daten abzuschöpfen. Dies führte zu Verhaftungen in ganz Europa.

Der Prozess wird am 7. Januar fortgesetzt, dann sollen Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes BKA gehört werden.

