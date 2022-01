Corona-Infektionsgeschehen an Schulen aktuell noch gering

Schwerin. Nach den Weihnachtsferien halten sich die Corona-Fallzahlen unter Schülern und Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern bisher in Grenzen. Insgesamt habe es 31 bestätigte Corona-Fälle an den Schulen im Nordosten gegeben, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mit und bezog sich dabei auf Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus). Unter Schülerinnen und Schülern gab es demnach 22 sogenannte Indexfälle, also gemeldete Erstinfektionen, und sieben daraus resultierende Folgefälle. Unter den Lehrkräften wurde nur ein Index- und ein Folgefall gemeldet.

Die Zahl der Personen, die aufgrund der Corona-Infektionen in Quarantäne geschickt wurden, ist indes größer. Den Angaben des Bildungsministeriums zufolge sind insgesamt 344 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrkräfte vorsorglich in Isolation. Insgesamt bleibt die Zahl der Quarantänefälle jedoch gering, gemessen an der Gesamtschülerzahl beträgt der Anteil demnach nur rund 0,2 Prozent.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums wies jedoch daraufhin, dass es für eine abschließende Beurteilung der Infektionsfälle in den Weihnachtsferien noch zu früh sei.

