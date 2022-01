Helios schränkt Besuche ein: Pflegeheim für Gäste zu

Schwerin. Aus Furcht vor Omikron schränken die Helios Kliniken Schwerin die Besuche von Patienten ein. Ein Pflegeheim in der Landeshauptstadt wurde nach Corona-Infektionsfällen für den Besucherverkehr ganz geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wurden aus dem Sozius-Pflegeheim Haus am Grünen Tal fünf Infektionen gemeldet. Drei Bewohner und zwei Beschäftigte seien betroffen. Offen blieb, ob es sich dabei um die Omikron-Variante handelt.

Die Helios Kliniken passen ihre Besuchsregeln nach Worten eines Sprechers am Freitag an. Dann dürfen die Patienten am Tag jeweils nur noch Besuch von einer Person erhalten, wie es hieß. Kinder unter zwölf Jahren dürften gar nicht mehr als Besucher ins Haus kommen. Das gelte auch für Geschwisterkinder auf der Geburtsstation. Ein generelles Besuchsverbot werde es auf Stationen geben, wenn dort Patienten positiv getestet werden sollten.

