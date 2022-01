Sternsinger im Zeichen von Corona: Kinder bei Schwesig

Schwerin. Die Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche, bei der Kinder als "Heilige Drei Könige" verkleidet Spenden für Kinder in Not sammeln, steht erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. "In diesem Jahr kommen sie mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzverordnungen", teilte ein Sprecher des Erzbischöflichen Amtes in Schwerin am Mittwoch mit. Die Kinder schreiben auf Wunsch den Segen "20+C+M+B+22" (Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus) an die Haustür und bitten um Spenden.

An diesem Donnerstag werde Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Sternsinger-Gruppe der katholischen Don-Bosco-Schule in Rostock empfangen, hieß es. Zu Landtagspräsidentin Birgit Hesse kommen demnach "Heilige Drei Könige" aus der katholischen Kita St. Anna in Schwerin. Die Sternsingeraktion 2022 steht unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit."

Die Aktion Dreikönigssingen ist den Angaben zufolge die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Vor einem Jahr seien bundesweit mehr als 38,2 Millionen Euro zusammengekommen. In Mecklenburg-Vorpommern sammelten die Sternsinger demnach fast 124 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-595942/2

