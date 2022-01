Diebe verunglücken mit 20 Holzbalken und fliegen auf

Wismar. Die Polizei hat in Nordwestmecklenburg zwei besonders ungeschickte Holzbalkendiebe gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurden die 27 und 43 Jahre alten Männer samt Fahrzeug und Ladung am Dienstagabend nahe Groß Stieten südlich von Wismar auf der Bundesstraße 106 angetroffen. Die Männer hatten 20 längere Balken auf einen Anhänger geladen und waren mit dem gesamten Gespann in den Straßengraben geraten. Bei den Unfallermittlungen kam dann heraus, dass die Balken aus einem Holzhandel bei Wismar gestohlen worden waren.

Da zu dieser späten Zeit kein regulärer Holzhandel mehr geöffnet hat, waren das Gespann samt Balkenladung bei Dunkelheit Zeugen und den Polizeibeamten aufgefallen. Die Streife sei unauffällig hinterhergefahren, um zu sehen, wohin die Männer damit wollten, sagte der Sprecher.

Die Überprüfung der Tatverdächtigen ergab, dass der Ältere aus dem Nachbarlandkreis Rostock und der Jüngere aus Vorpommern-Greifswald kam. Die Balken wurden beschlagnahmt. Um die Bergung von Auto und Hänger sollten sich die Tatverdächtigen kümmern.

