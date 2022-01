Rückrundenstart: SSC-Volleyballerinnen mit "Hammerprogramm"

Schwerin. Das Programm zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde hat es für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin in sich, bietet dem Team von Trainer Felix Koslowski aber auch reichlich Gelegenheit zur Revanche. Am Mittwoch (19.00 Uhr) treten die Mecklenburgerinnen beim SC Potsdam an. Samstag (19.00 Uhr) ist der VfB Suhl zu Gast. Am 14. Januar folgt dann der Auftritt bei Titelverteidiger Dresdner SC.

Gegen alle drei Clubs hatte das SSC-Team in der Hinrunde verloren. "Da wird sich schnell die Richtung zeigen", blickte Koslowski angesichts des "Hammerprogramms" für den Tabellensechsten in den kommenden zehn Tagen auf den weiteren Saisonverlauf voraus.

Ob die kurz vor Jahresende verpflichtete US-Amerikanerin Stephanie Samedy schon in Potsdam ihre Premiere feiert, werde sich zeigen. Koslowski: "Es gibt viele Vorschusslorbeeren. Aber ich glaube, wir müssen ihr noch ein paar Tage Zeit geben, bis sie auf das Niveau kommt, was wir erwarten."

© dpa-infocom, dpa:220104-99-588100/2

