Minister würdigt Leistungen der Gülzower Landesagrarforscher

Schwerin/Gülzow. Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) in Gülzow (Landkreis Rostock) wird sich verstärkt dem effektiven Umgang mit natürlichen Ressourcen widmen. Das kündigte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in einer Mitteilung zum 30-jährigen Bestehen der Forschungseinrichtung an. Der Klimaschutz, das Tierwohl, die Effizienz und die Digitalisierung bedürften "einer regional- und standortspezifischen Bearbeitung für den Nordosten", erklärte der Minister. Zu der Forschungseinrichtung mit ihren rund 110 Mitarbeitern gehören 4 Institute: eines für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft und ein weiteres für Gartenbau in Gülzow sowie die Tierproduktion in Dummerstorf und die Fischerei in Rostock.

Backhaus würdigte die Leistungen der Forscher und Forscherinnen, die sich seit Gründung des Instituts Anfang 1992 zu gefragten Ansprechpartnern für Praktiker, Verbände, wissenschaftliche Einrichtungen und die Politik entwickelt hätten. Es gehe weiterhin auch um die Versorgung des Menschen mit gesundem Essen und um die Wertschätzung landwirtschaftlicher Produkte, wie der Minister sagte. Stand anfangs die Umstrukturierung der Agrarbranche im Mittelpunkt, solle die Forschungseinrichtung nun stärker ein nachhaltiges Wirtschaften in der gesamten Wertschöpfungskette betrachten.

Laut dem Ministerium bearbeitet die LFA derzeit 87 Themen, wobei etwa 25 Prozent Aspekte von Klima- und Wasserschutz, Tierwohl oder der Biodiversität im Blick haben. Dies solle ausgebaut werden. "Landwirtschaft hat nur dann eine Perspektive, wenn sie die ihr anvertrauten Ressourcen nachhaltig nutzt", sagte Backhaus. Die Agrar- und Ernährungsbranche ist mit rund 50.000 Beschäftigten einer der wichtigsten Produktionszweige im Nordosten.

