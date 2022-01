Halbe Million Euro Schaden bei Brand einer Windkraftanlage

Demmin. Etwa 500.000 Euro Sachschaden sind beim Brand einer Windkraftanlage in der Gemeinde Sarow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entstanden. Laut der Polizei brach das Feuer am späten Montagabend aufgrund eines technischen Defekts aus, verletzt wurde niemand. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, habe das Maschinenhaus der Anlage in etwa 100 Metern Höhe komplett gebrannt. Wegen der Höhe des Windrades sei es nicht möglich gewesen, das Feuer zu löschen. Das Gelände um die Anlage sei weiträumig abgesperrt worden, da immer wieder Trümmerteile zu Boden gestürzt seien.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-582178/2

