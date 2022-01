Arbeitsmarktdaten für Dezember erwartet

Schwerin/Kiel. Die zum Jahresausklang nochmals verschärften Corona-Schutzvorschriften haben Handel und Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen gemacht. Die Auswirkungen auf die Beschäftigungslage werden an den Arbeitsmarktdaten für Dezember abzulesen sein, die die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Dienstag (10.00) bekanntgibt. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenzahl im Nordosten im Vergleich zum November wieder leicht gestiegen ist. Im Vorjahresvergleich könnte sich allerdings der rückläufige Trend fortsetzen.

So waren im November laut Arbeitsagentur landesweit 54.500 ohne Job und damit etwa 7500 weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Insbesondere junge Leute hätten wieder vermehrt neue Anstellungen gefunden, hieß es. Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern lag bei 6,7 Prozent, im November 2020 waren es 7,5 Prozent.

