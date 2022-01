Hochleistungsscheinwerfer von Bahntunnelbaustelle gestohlen

Ludwigslust. Diebe haben die Bauarbeiten für einen Tunnel unter den Gleisen am Bahnhof Ludwigslust vorübergehend behindert. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden über die Feiertage acht Hochleistungsscheinwerfer von dem Baugelände entwendet. Als die Bauarbeiter am Montag die ausgeschaltete Beleuchtungsanlage wieder in Betrieb nahmen und ihre Großbaustelle ausleuchten wollten, fehlte ein Großteil der leistungsstarken LED-Flächenstrahler. Der Diebstahl soll sich zwischen 21. Dezember und 3. Januar ereignet haben. Die Polizei hofft nun auf Zeugenbeobachtungen. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-577341/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern