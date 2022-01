Drei-Stufen-Modell soll Präsenzunterricht in MV sichern

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern wappnet seine Schulen mit einem Drei-Stufen-Modell für die erwartete neue Corona-Welle durch die Omikron-Variante. Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Montag in Schwerin mitteilte, soll die Unterrichtsgestaltung lokal an die jeweilige Infektionslage unter Lehrern und Schülern angepasst werden. Dabei liege die Entscheidung bei der jeweiligen Schulleitung, die am besten wisse, wie sie im Interesse der Schüler und Schülerinnen zu reagieren habe. "Präsenzunterricht hat in allen Phasen Vorrang", betonte Oldenburg.

Zum Schulstart am Montag habe mit einer Ausnahme in Rostock entsprechend Stufe eins an allen Schulen des Landes Präsenzunterricht für alle Altersstufen stattgefunden. Bei höherem Infektionsgeschehen und Stufe zwei beschränke sich der Präsenzunterricht auf die Klassen eins bis sechs sowie die Abschlussklassen. Für alle anderen Schüler und Schülerinnen gebe es dann Wechselunterricht. Sollte auch das wegen Personalmangels nicht mehr möglich sein, können in Stufe drei Notbetreuung für die unteren Klassen und Fernunterricht ab Klasse sieben angeordnet werden. Für Abschlussklassen mit bevorstehenden Prüfungen soll es aber auch da in jedem Falle Präsenzunterricht geben, sagte Oldenburg.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-575994/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern