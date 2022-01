Kriminalität Segelboot in Prerow in Brand gesetzt: Polizei sucht Täter

Prerow. Nach einem Brand eines Segelbootes in Prerow (Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, haben das die bisherigen Ermittlungen zu dem Fall ergeben. Unbekannte hatten das etwa zehn Meter lange Segelboot am Silvestertag in Brand gesetzt. Das Boot stand aufgebockt auf einem Bootsanhänger auf einem Hinterhof in Prerow in einer Art Winterlagerplatz. Mehrere Feuerwehren konnten nur noch verhindern, dass der Brand auf benachbarte Gebäude übergriff. Das Boot wurde zerstört, der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

