Teils schwere Sturmböen im Nordosten erwartet

Offenbach/Schwerin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Abend hin vor schweren Sturmböen im Nordosten. Aktuell gebe es bereits Sturmböen an der Nordsee und es wird erwartet, dass sie im Laufe des Abends gen Osten ziehen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag in Offenbach. Der Wind habe bereits aufgefrischt, hieß es.

Laut der Online-Warnkarte des DWD muss sich vor allem die Osthälfte Mecklenburg-Vorpommerns auf eine unruhige Nacht einstellen.

© dpa-infocom, dpa:220102-99-567441/2

