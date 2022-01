Ab Montag gelten in Teilen von MV gelockerte Corona-Regeln

Schwerin. Aufgrund der sich entspannenden Corona-Lage gilt ab Montag in Mecklenburg-Vorpommern auf Landesebene die Warnstufe Orange der landeseigenen Corona-Warnampel. Grund für die Rückstufung aus der Warnstufe Rot plus sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 9 lag, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in Schwerin mit. Auswirkungen hat das aber nur im Westen des Landes.

In Regionen, die auf der gewichteten Ampelkarte des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) nicht rot sind, können nun Gastronomie und Touristikbetriebe sowie Kinos, Ausstellungen und andere Kulturbetriebe wieder unter 2G- und 2G-Plus-Bedingungen, also mit zusätzlichem Test, öffnen. Die Lockerungen gelten demnach nur in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie in Schwerin. Die restlichen Landesteile lagen Stand Samstag noch im roten Bereich.

Jedoch erinnert das Gesundheitsministerium die Bürgerinnen und Bürger daran, dass sich auch Geimpfte und Genesene laut der Ampelstufe Orange im Nordosten nur maximal zu zehnt treffen dürfen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Auch die Beschränkungen für Zusammenkünfte mit Ungeimpften bleiben den Angaben zufolge bestehen. Hier darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Personen eines anderen Haushalts treffen.

