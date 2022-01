Einbrecher setzen Kita unter Wasser: 10.000 Euro Schaden

Ein Kind spielt in einer Kita.

Berlin. Einbrecher haben in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Neujahrstag eine Kindertagesstätte unter Wasser gesetzt - und einen Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen seien ein oder mehrere unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen, teilte die Polizei mit. Dann drehten der oder die Einbrecher zwei Duschen vollständig auf, sodass mehrere Räume der Kita und auch der Keller geflutet wurden. Unklar war noch, ob etwas aus den Räumen gestohlen wurde. Zwei Gruppenräume könnten nun nicht genutzt werden, hieß es. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolgast, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internetportal www.polizei.mvnet.de zu melden.

