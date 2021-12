Agrar Erste Ferkel in Öko-Stall: Forscher vergleichen Tierhaltung

Schweine liegen in der Bucht eines Schweinestalls.

Das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie bei Rostock will die ökologische Haltung von Nutztieren stärker in den Blick nehmen. In einem neuen Öko-Stall für Schweine gab es Nachwuchs.