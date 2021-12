Erneut Diebstahl von einem Solarpark: Kupferkabel entwendet

Röckwitz. Unbekannte haben von einer Baustelle für Solaranlagen etwa eine halbe Tonne Kupferkabel gestohlen. Die Täter seien in einen eingezäunten Solarpark bei Röckwitz (Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei den Kupferkabeln handele es sich um Reste. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei im Zeitraum von Mitte vergangener Woche bis Anfang dieser Woche. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bei Diebstählen an Solaranlagen im Jahr 2021 bislang Schäden von mehr als 600.000 Euro entstanden. Damit liegt die Schadenssumme laut Landeskriminalamt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Bis Anfang Dezember wurden 20 solcher Diebstähle aus Photovoltaikparks oder von Anlagen auf Häusern und anderen größeren landwirtschaftlichen Gebäuden aufgenommen.

Oft werden Wechselrichter entwendet. Sie gelten als Herzstücke jeder Solarstromanlage und wandeln den Gleichstrom der Module in netzüblichen Wechselstrom um, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-523539/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern