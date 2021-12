Glättegefahr und Frost im Nordosten

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag zunächst mit Frost und Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen zu rechnen. Von Westen aus wird es im Tagesverlauf dann insgesamt milder und weniger glatt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Ostmecklenburg und Vorpommern ist auch am Abend noch Glatteis möglich. Es werden Höchstwerte zwischen null und vier Grad erwartet. Nachts sinken die Temperaturen auf drei bis minus ein Grad - dabei kann es vor allem in Vorpommern wieder glatt werden. Streckenweise kommt es in der Nacht zu Nebel, teils mit Sichtweiten von unter 150 Metern.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-520863/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern