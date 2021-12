Koslowski warnt vor Gegner Straubing: "Nicht unterschätzen"

Schwerin. Nach der Pause an den Weihnachtstagen wollen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin das Spieljahr mit einem Erfolg ausklingen lassen. Am Mittwoch (19.00 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski den Tabellenvorletzten Nawaro Straubing. "Es gab einen großen Umbruch. Einige wichtige Spielerinnen haben den Verein verlassen", betonte der Coach mit Blick auf die Gäste, räumte aber angesichts der letzten Straubinger Auftritte gegen Aachen und Vilsbiburg trotz der Niederlagen ein: "Mit Sicherheit ist es kein Gegner, den wir unterschätzen dürfen."

Es sei aber klar, dass man die drei Punkte aus der Partie haben wolle und auch brauche, stellte der Coach klar. "So gehen wir das Spiel auch an." Dass dieses Duell coronabedingt vor leeren Rängen stattfinden muss, kann Koslowski nicht so recht nachvollziehen und verwies auf die 3150 Besucher beim Topspiel der Handball-Bundesliga Flensburg - Magdeburg am zweiten Weihnachtstag. Allerdings sei die fehlende Fan-Unterstützung nicht so schlimm. "Es ist okay für uns und auch keine ganz neue Situation. Wir haben in den letzten Heimspielen ja auch nur vor 200 Leuten gespielt. Aber wir sind trotzdem traurig."

