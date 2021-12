Corona-Maßnahmen: Mehrere Tausend Demonstranten in Rostock

Rostock. In Rostock haben sich am Montagabend mehrere Tausend Demonstranten versammelt, um gegen Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht zu protestieren. Allerdings kam es zunächst nicht zu einem gemeinsamen Demonstrationszug, ein Großteil der Menschen brach in Richtung Hauptbahnhof auf. Wie eine Polizeisprecherin sagte, habe der Veranstalter zuvor kundgetan, sich nur mit 300 weiteren Menschen auf den Demonstrationszug zu begeben. Angemeldet habe er aber 10.000 Teilnehmer.

Für Montagabend sind wieder Demonstrationen gegen Corona-Einschränkungen in mehreren Städten des Landes angemeldet. In Rostock muss noch für die kommenden Stunden mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Bereits am Montag vergangener Woche hatten sich in der Spitze bis zu 10.000 Demonstranten in der Hansestadt versammelt. Auch da war es zunächst nicht zu einem großen Zug gekommen, später allerdings zog die große Mehrheit am Stadthafen entlang zurück zur Innenstadt.

