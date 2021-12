Winterwetter sorgt für Verkehrsunfälle

Rostock. Das Winterwetter in Mecklenburg-Vorpommern hat in der Nacht zum Freitag für einige Unfälle auf den Straßen gesorgt. Durch den Schneefall kam es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Rostock, Nordwestmecklenburg sowie in der Stadt Schwerin insgesamt zu 30 bis 40 Verkehrsunfällen, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Es habe mehrere Leichtverletzte gegeben. Ein 23-Jähriger überschlug sich am Abend mit seinem Auto auf der winterglatten Bundesstraße 321 bei Bandenitz und verletzte sich schwer.

Am Freitagmorgen habe sich die Lage auf den Straßen im Norden Mecklenburg-Vorpommerns beruhigt, sagte ein Polizeisprecher. Laufende Einsätze gäbe es nicht. Im Bereich Neubrandenburg sei es am Morgen ebenfalls ruhig gewesen. Den Angaben der Polizei zufolge gab es hier auch in der Nacht nur wenige Glätteunfälle.

Wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Freitag mit streckenweise Glatteis von der Mecklenburgischen Bucht bis zur Seenplatte zu rechnen. Zudem soll es im Tagesverlauf zeit- und gebietsweise leichten Schneefall und Schneeregen geben. Zum Abend hin ziehen die Schneefälle dann Richtung Niedersachsen und Brandenburg ab. In der Nacht zum Sonnabend kann es streckenweise zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen.

