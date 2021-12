Mecklenburg-Vorpommern zu Weihnachten wohl weitgehend weiß

Mit Schnee bedeckt sind vertrocknete Blütendolden an einem Feldrand.

Schwerin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Großteil des Nordostens weiße Weihnachten angekündigt. Nach Schneefällen ab Donnerstagnachmittag und die Nacht zum Freitag hindurch werde der Schnee voraussichtlich in weiten Teilen des Landes liegen blieben, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Vor allem im Westen und Südwesten des Landes wurde demnach allerdings Tauwetter erwartet, so dass der Schnee hier wieder verschwinden könne.

Der Sprecher rechnete damit, dass es in Ostmecklenburg und Vorpommern sehr verbreitet weiß sein werde. Die Schneedecke können zehn Zentimeter und teilweise noch dicker sein. "Da kommt schon einiges zusammen", sagte der Sprecher. Davon ausgenommen sei ein Stück weit Nordvorpommern und Rügen.

Für die Feiertage am Samstag und Sonntag erwartete er "zwei sehr schöne, sonnige, dauerfrostige Tage". Samstag sei im Binnenland mit Temperaturen von minus 7 bis minus 10 Grad zu rechnen, über Schneeflächen auch noch kälter.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-491069/3

