Impfungen in Laage über Weihnachten

Laage/Schwerin. Nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums plant nur der Landkreis Rostock in seinem Impfzentrum in Laage Corona-Schutzimpfungen über Weihnachten. In anderen Landkreisen werde es erst am Montag wieder losgehen, sagte Ministeriumssprecher Alexander Kujat am Donnerstag. Die Pause an den Feiertagen sei gerechtfertigt. Er verwies auf die dannn absehbar geringere Nachfrage und die Belastung der Mitarbeiter, die teilweise noch bis spät am Donnerstag impften. "Da passiert echt schon viel."

In Rostock-Laage können sich nach Angaben des Landkreises Menschen vom 24. bis 26. Dezember zwischen 8.00 und 12.00 Uhr impfen lassen. Ein Termin sei nicht nötig.

Ministerin Stefanie Drese (SPD) dankte allen Beteiligten: "Das ist toll, was da von Landkreisen, kreisfreien Städten, Ärztinnen und Ärzten, Verbänden, Kirchen und vielen Freiwilligen auf die Beine gestellt wird. Jetzt wünsche ich mir, dass diese Angebote auch von vielen Menschen in unserem Land genutzt werden", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Impfungen seien gerade mit Blick auf die Omikron-Variante der beste Schutz.

Bei den Hausärzten werden nach Aussage von Stefan Zutz an den Feiertagen "sicherlich keine Impfungen" stattfinden. Zwischen den Feiertagen werde es dafür nächste Woche in vielen Praxen wieder Angebote geben, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands in Mecklenburg-Vorpommern. Unter www.mv-corona.de/impfaktion informiert das Land über Impfangebote im Nordosten.

In Mecklenburg-Vorpommern haben unterdessen mehr als eine halbe Million Menschen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag erhielten mehr als 513.000 Menschen den sogenannten Booster. Die Quote lag laut RKI bei 31,9 Prozent. Bundesweit betrug der Durchschnitt 35 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-489383/4

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern