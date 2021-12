Brand in Wohnhaus: Rauchmelder rettet Bewohner

Burg Stargard. Ein Rauchmelder hat einem Hausbesitzer in Burg Stargard bei Neubrandenburg kurz vor Weihnachten das Leben und vermutlich auch das Haus gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, wurde der schlafende 54-jährige Mann am frühen Morgen von dem piependen Brandmelder geweckt. Ein Schwelbrand hatte sich bereits in dem Haus im kleinen Ortsteil Loitz ausgebreitet, so dass der Mann nur noch fliehen konnte. Die Feuerwehren rückten mit 50 Kameraden an und brachten den Brand unter Kontrolle. Der Hausbewohner wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Fachleute sollen nun herausfinden, was den Brand verursacht hat.

