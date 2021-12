Gericht verhängt hohe Gefängnisstrafen für Erpresserbande

Neubrandenburg (dpa/mv) – Das Landgericht Neubrandenburg hat zwei Männer wegen schweren Bandendiebstahls und erpresserischen Menschenraubs zu langen Haftstrafen verurteilt. Beide hatten gestanden, mit etwa neun Mitgliedern eine Art Rockergang, die "Smoker Boys", gegründet zu haben und mit Straftaten an Geld und günstig an Drogen gelangen zu wollen. Der 34-Jährige erhielt am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und einem Monat - sein 42 Jahre alter Bekannter bekam fünf Jahre und neun Monate Haft (Az. 22 KLs 5/21).

Die Bande flog im Oktober 2020 bei einer Großrazzia in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf. Die Männer hatten laut Urteil 2019 unter anderem einen Tresor aus einer Fleischerei in Wolgast gestohlen. Dieser sei gewaltsam geöffnet und das Geld entwendet worden.

Bei dem 34-Jährigen handelt es sich nach eigenen Angaben um den sogenannten Präsidenten der Gruppe, der andere war sein "Vizepräsident". Beide haben bereits ein erhebliches Vorstrafenregister von jeweils mehr als 15 teils einschlägigen Verurteilungen, wie das Gericht feststellte.

Als mehrere Mitglieder der Gruppe demnach diese verlassen wollten, wurden sie in Keller eingesperrt, geschlagen und erpresst. Mit dem Urteil folgte die Kammer weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft, die Anträge der Verteidiger lagen nur knapp unter den Urteilen.

