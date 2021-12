Neues Label: MV hat vier anerkannte Tourismusorte

Ein altes Tor steht im Park vor dem Schloss in Ivenack.

Schwerin. Die Gemeinden Kargow und Ivenack sowie die Städte Anklam und Stavenhagen sind die ersten anerkannten Tourismusorte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie könnten nun eine gästebasierte Kurabgabe erheben, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch. Diese Einnahmen könnten sie für die Finanzierung touristischer Infrastruktur, Marketing, digitale Gästekarten oder kostenlose ÖPNV-Angebote einsetzen. Die Einführung der Prädikate soll eine nachhaltige Verbesserung von Infrastruktur, Mobilität und Qualität des touristischen Angebots ermöglichen. Sie seien ein wesentlicher Baustein dafür, dass Tourismus in MV zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben kann. "Die Finanzierung ist auf neue Füße gestellt."

Voraussetzungen, um Tourismusort zu werden, sind laut Meyer eine landschaftlich bevorzugte Lage oder bedeutende kulturelle Einrichtungen wie Museen oder Theater. Auch internationale Veranstaltungen oder sonstige bedeutende Freizeiteinrichtungen von überörtlicher Bedeutung seien Kriterien zur Ernennung.

So könne Kargow durch die Lage im Müritz-Nationalpark überzeugen. Ivenack (beide Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verfüge mit den "Ivenacker Eichen" über ein Nationales Naturmonument von kultur- und naturhistorischer Besonderheit. Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist Geburtsstadt des Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal und hält mit dem Otto-Lilienthal-Museum einen kulturellen Gedächtnisort von nationaler Bedeutung vor. Stavenhagen, ebenfalls Mecklenburgische Seenplatte, ist kulturell durch den bedeutenden Schriftsteller niederdeutscher Sprache, Fritz Reuter (1810 bis 1874), geprägt. Das ehemalige Rathaus und Geburtshaus Reuters am historischen Marktplatz diese als Literaturmuseum, Forschungsstätte und Touristeninformation.

