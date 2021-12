Auch Staatstheater in Schwerin muss erneut schließen

Schwerin. Mit dem Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin stellt unmittelbar nach Weihnachten die letzte Bühne im Land den Spielbetrieb ein. Vom 27. Dezember bis zum 9. Januar werde es wegen des hohen Corona-Infektionsgeschehens keine Vorstellungen geben, teilte die Theaterleitung am Mittwoch mit. "Besonders schmerzhaft ist, dass wir die feierlichen Konzerte mit der 9. Sinfonie und das Neujahrsprogramm nicht aufführen werden. Aber Omikron ist auch für uns eine Aufgabe, die wir derzeit nicht mit Disziplin und Hygienekonzepten lösen können", erklärte der Kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt. Die Theater im Osten des Landes und in Rostock hatten wegen der dort bereits deutlich höheren Corona-Infektionszahlen schon früher geschlossen.

Bis einschließlich 26. Dezember würden die Vorstellungen und Konzerte am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin und in Parchim zum Großteil noch stattfinden. Gespielt werde wie bisher unter Einhaltung der 2G-plus-Regeln und mit einer auf 30 Prozent reduzierten Platzauslastung, hieß es. Das Theater habe in diesem Jahr alles dafür getan, so viel wie möglich anzubieten. "Kein Theater in Norddeutschland hat 2021 öfter gespielt als das Mecklenburgische Staatstheater", hob Schwandt hervor. Bereits gekaufte Karten für die abgesagten Vorstellungen würden über die Kasse des Staatstheaters in Schwerin erstattet oder könnten in Gutscheine umgetauscht werden.

