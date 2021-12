Schnee an Weihnachten im Nordosten möglich

Hamburg/Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern könnte es an den Weihnachtsfeiertagen Schnee geben. Während an Heiligabend noch eine Warmfront das Wetter bestimme, werde am Samstag auf der Rückseite der abziehenden Warmfront von Skandinavien her arktische Kaltluft in den Norden Deutschlands strömen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Aus dieser Kaltfront heraus könne es am ersten und zweiten Feiertag im Nordosten Schnee geben.

Insbesondere von den Früh- bis in die Mittagsstunden können sich die Schneemengen von Vorpommern bis in den Norden Brandenburgs weiter akkumulieren, wie es in der Mitteilung heißt. Aus den wenigen Zentimetern könnten dann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nach Angaben des DWD strichweise auch 10 bis 15 cm Neuschnee werden.

Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg könnte der Regen am Sonnabend und Sonntag bei Temperaturen unter null Grad vereinzelt in Schnee übergehen, sagte ein DWD-Experte.

