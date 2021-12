Hinnerk Schönemann liebt sein Leben im Dorf

Schwerin. Schauspieler Hinnerk Schönemann (47/"Nord bei Nordwest") liebt das Landleben. Schönemann, der auf einem Bauernhof in einem winzigen Dorf in der Nähe von Plau am See lebt, sagte der "Schweriner Volkszeitung" (Mittwochsausgabe): "Ich bin vor Jahren in dieses Dorf zurückgekehrt, in dem ich auch aufgewachsen bin, und habe das noch keine Sekunde bereut." Er habe eine Zeitlang in Städten gelebt, aber es habe ihn immer wieder aufs Land zurückgezogen. "In der Stadt würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen."

Weihnachten feiert er mit Familie. In der Gemeinde gebe es eine sehr engagierte Pfarrerin, die mit dem Trecker und einem weihnachtlich geschmückten Anhänger von Dorf zu Dorf ziehe und die Weihnachtsandacht vor Ort halte. "Da gehen wir auch dieses Jahr wieder mit der ganzen Familie hin, da kommt das ganze Dorf zusammen."

In dem Krimi spielt Hinnerk Schönemann Tierarzt Hauke Jacobs und zeigt sich dabei als absoluter Weihnachtsmuffel.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-475828/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern