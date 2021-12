Einbrecher stehlen Corona-Tests und Amts-Stempel

Neubrandenburg. Unbekannte haben aus einem Corona-Testzentrum in Neubrandenburg eine größere Menge Antigen-Schnelltests und einen amtlichen Stempel gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde der Einbruch am Montag angezeigt. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter den Zugang zu dem Bürgertestzentrum, das in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt liegt, wohl über das Wochenende auf. Auch etliche Schlüssel wurden gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen machen können.

