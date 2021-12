Verdacht auf Kohlenmonoxid-Austritt: Zwei Verletzte

Dudendorf. Ein in einer Wohnung betriebener Holzkohleofen hat in der Nacht zum Mittwoch einen Rettungseinsatz in Dudendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgelöst. Zwei Menschen seien mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Den Angaben zufolge handelte es sich um zwei Mitarbeiter eines Gutshofes. Ein weiterer Mitarbeiter habe die 21-jährige Frau und den 25-Jährigen Mann in der Wohnung gefunden, nachdem sie nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen waren. Die Frau war laut Polizei bereits bewusstlos. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden, der Zustand sei derzeit nicht mehr lebensbedrohlich.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten beim Betreten der Wohnung Kohlenmonoxid-Melder der Rettungskräfte angeschlagen. In der Wohnung sei dann der Holzkohleofen gefunden worden. Unklar war zunächst, ob der Ofen unsachgemäß betrieben wurde oder es einen technischen Defekt gab. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und einen Sachverständigen angefordert.

