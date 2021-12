Gesundheit Inzidenz in MV sinkt unter 400: Mehr Menschen in Kliniken

Rostock. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag unter die Marke von 400 gesunken. Nach 1457 gemeldeten Infektionsnachweisen an einem Tag errechnete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) die Inzidenz mit 388,8. Vor einer Woche waren 1934 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 451,1 gemeldet worden.

Allerdings stieg die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Am Dienstag lagen 422 Covid-Patienten in den Kliniken, wie das Amt mitteilte. Das waren 7 mehr als am Vortag und 27 mehr als vor einer Woche. Auf Intensivstationen lagen 98 Patienten, zwei weniger als am Vortag und einer weniger als vor einer Woche. Die 100 für Covid-Patienten reservierten Intensivbetten in MV sind damit fast komplett belegt. Vier weitere Menschen starben an oder mit Covid-19, so dass die Gesamtzahl der Opfer auf 1436 stieg.

Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100.000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - wurde am Dienstag für das Land mit 10,7 angegeben. Damit ist der Nordosten den zweiten Tag in Folge auf der Warnampel rot markiert.

Laut dem Robert Koch-Institut waren am Dienstag im Nordosten wie am Vortag 71,6 Prozent der Menschen im Land mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Zweimal geimpft sind demnach 68,7 Prozent - 0,1 Prozentpunkte mehr als am Montag. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen liegt den Angaben zufolge bei 29,6 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt zum Vortag. Die Zahlen zeigen, dass vor allem Auffrischimpfungen gegeben wurden.

