Männer sollen wegen Masken-Streits Fackeln geworfen haben

Rostock. Im Zusammenhang mit einem Streit um eine Gesichtsmaske sollen Tatverdächtige in Rostock zweimal Brandfackeln in einen Supermarkt geworfen sowie Personal angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 9. Dezember. Einer der Tatverdächtigen sei gefasst worden, nach dem Zweiten werde noch gesucht.

Nach Angaben der Polizei soll ein 34-Jähriger an dem Tag morgens ohne Mund-Nasenschutz aufgefallen und des Marktes verwiesen worden sein. Am Nachmittag habe dieser dann eine Fackel in den Markt im Stadtteil Groß Klein hineingeworfen. Dadurch breitete sich den Angaben zufolge gelber Rauch im Markt aus.

Mitarbeiter seien dem 34-Jährigen gefolgt, wobei es zu einer Schlägerei gekommen sei. Kurze Zeit danach sei der 34-Jährige mit einem Begleiter zurückgekommen und habe noch eine Fackel geworfen. Polizisten konnten einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ernsthaft verletzt wurde anscheinend niemand. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-465573/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern