Kaderali: Zahl der Covid-Intensivpatienten auf Höchststand

Greifswald. Nach Aussage des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali hat die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Mecklenburg-Vorpommern einen Höchststand erreicht. Der bisherige Höchststand habe nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) für den 19. Januar dieses Jahres bei 96 gelegen, sagte er am Dienstag. Am Montag hatte das Lagus 100 Covid-Intensivpatienten gemeldet. "So viele waren es während der gesamten Pandemie noch nicht. Das ist alles noch Delta. Und nun kommt Omikron", hatte Kaderali daraufhin auf Twitter geschrieben.

Das Divi-Intensivregister hatte für den 19. Januar laut Kaderali eine abweichende Zahl von 100 Covid-Intensivpatienten gemeldet. Mit Stand Dienstagmorgen waren es laut Divi 108 im Nordosten. Das Lagus hatte am Montag gemeldet, dass die Intensivbetten für Covid-Patienten vollständig ausgelastet sind.

