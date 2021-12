Vergangene Woche mehr als 133 000 Corona-Impfungen in MV

Spritzen für eine Corona-Impfung liegen in einem Impfzentrum in Rostock bereit.

Schwerin. In der vergangenen Woche haben sich in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 133 000 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Dies seien so viele wie noch nie in diesem Zeitraum gewesen, teilte das Ministerium am Montag mit. Es habe sich dabei um 110 500 Booster-, 11 000 Erst- und gut 12 000 Zweitimpfungen gehandelt. Geimpft wurde in Arztpraxen, Impfstützpunkten und bei Sonderimpfaktionen.

Mittlerweile seien im Nordosten rund 71,6 Prozent der Menschen im Land mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, vollständig geimpft seien 68,6 Prozent. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen liege bei 28,6 Prozent.

