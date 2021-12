Überholmanöver misslungen: Zwei Verletzte bei Unfall

Gallin. Bei einem missglückten Überholmanöver sind in Westmecklenburg zwei Auto-Insassen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer am Montag einen Lastwagen bei Gallin überholt und war beim Wiedereinordnen nach rechts gegen einen Baum gefahren. Der Lkw fuhr dann auf das Unfallauto noch auf. Der 37-jährige Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, der Beifahrer wurde ebenfalls verletzt. Die Bundesstraße 195 musste zur Bergung gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-456900/2

