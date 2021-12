Ermittlungen nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Wolgast

Wolgast. Die Polizei in Wolgast fahndet nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, soll der Mann am späten Samstagabend eine 18-jährige Frau in der Nähe eines Supermarktes angesprochen, in ein Gebüsch gezerrt und sie vergewaltigt haben. Der Täter sei geflohen. Das Opfer habe sich später an herannahende Zeugen gewandt, die medizinische Hilfe holten. Die einheimische Frau befinde sich noch in einem Krankenhaus.

Die Polizei sucht nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten, schlanken und etwa 1,70 Meter großen Verdächtigen, der schwarze hochgestylte Haare und einen dunklen 3-Tage-Bart trug. Diese Beschreibung habe die Geschädigte in einer ersten Befragung angegeben. Ein erster Spürhundeeinsatz sei erfolglos geblieben.

