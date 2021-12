Zwei Frauen versinken in Moor: Rettungskräfte helfen raus

Friedland. Zwei Frauen sind in der Nähe des Galenbecker Sees (Mecklenburgische Seenplatte) hüfttief in einem Moorgebiet versunken und von Helfern aus ihrer Not gerettet worden. Polizeikräfte, Feuerwehrleute und ein ortsansässiger Fischer zogen die beiden bei knapp über null Grad aus dem Moor heraus, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Einsatz am Sonntagnachmittag wurde erschwert dadurch, dass das Gebiet fast ganz von Wasser umschlossen ist. Nach zweieinhalb Stunden wurden die zwei Frauen im Alter von 28 und 31 Jahren befreit und wegen leichter Unterkühlungen vom Rettungsdienst versorgt. Sie waren zuvor beim Spazieren um den See im Moor gelandet.

