282 neue Corona-Fälle in MV: Inzidenz auf 420,6 gesunken

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 282 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte, waren dies 217 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 420,6. Vor einer Woche betrug dieser Wert 438,1. Es wurden 2 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die höchste Inzidenz meldete der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 537,4.

Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100.000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - wurde am Sonntag für das Land mit 8,2 angegeben.

Auf den Intensivstationen lagen am Sonntag den Angaben zufolge 96 Covid-Patienten - so viele wie am Vortag. Die Zahl der Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern stieg leicht von 381 auf 387. Die Auslastung der Intensivbetten für Covid-Patienten wurde mit 96 Prozent angegeben.

68,6 Prozent der Bevölkerung im Nordosten gelten laut Robert Koch-Institut als vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 71,5 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Der Anteil der Menschen mit Auffrischungsimpfung liegt demnach bei 28,1 Prozent.

